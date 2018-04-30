Полиция Нью-Йорка неделю тщетно ловила кошку в аэропорту

Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке больше недели не могли поймать сбежавшую от одного из пассажиров кошку, сообщает New York Daily News.

Кошка по кличке Пеппер сбежала от хозяина во время прохождения регистрации на рейс до Китая. Хозяину пришлось улететь без питомца.

Полиция аэропорта в течение недели отчитывалась в твиттере о попытках поимки кошки.

«Кошку Пеппер, потерянную 20 апреля в четвертом терминале, удалось обнаружить. Полиция аэропорта пытается спасти ее. Мы разместили безопасные ловушки в надежде, что сможем вернуть Пеппер владельцу», — писали полицейские.

В итоге они обратились за помощью к подруге владельца животного Нуань Ланг, которая обратилась к кошке по-китайски. Беглянка сразу согласилась выйти из своего убежища.

«Она стала «кричать» на меня: где я была? Похоже, она ждала меня», — рассказала Нуань Ланг.

Для верности, прежде чем отправить кошку хозяину, ее поместили в переноску и замотали скотчем дверцу.