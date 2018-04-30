Финляндия объявила состав на чемпионат мира 

Вратари: Вилле Хуссо («Сан-Антонио»), Ееро Килпеляйнен («Эребру»), Харри Сятери («Флорида»).
Защитники: Миро Хейсканен (ХИФК), Юлиус Хонка («Даллас»), Нико Миккола («Таппара»), Маркус Нутиваара («Коламбус»), Томми Кивисте («Йокерит»), Миика Койвисто («Кярпят»), Вилле Покка («Беллевилль»), Юусо Риикола (КалПА).
Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Марко Анттила («Йокерит»), Микаэль Гранлунд («Миннесота»), Пекка Йормакка («Йокерит»), Каспери Капанен («Торонто»), Сакари Маннинен («Эребру»), Саку Мяэналанен («Кярпят»), Мика Ниеми («Йокерит»), Олли Палола («Йокерит»), Янне Песонен («Векше»), Микко Рантанен («Колорадо»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»), Антти Суомела («ИП»), Теуво Терявяйнен («Каролина»).
Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.