«Гинер всё купил, хотим Мусаева на следующий сезон», — мнения болельщиков «Краснодара» перед игрой с «Локомотивом»

Корреспонденты портала "Евро-Футбол.ру" Кирилл Закатченко и Вячеслав Козырев взяли эксклюзивное интервью у фанатов «Краснодара», пришедших на очередной домашний поединок любимой команды.

1.) Эдуард и Богдан

Как вы отнеслись к отставке Игоря Шалимова , и довольны ли вы проделанной экс-тренером работой?

Насколько мне известно, болельщики его любили. Что-то пошло не так, это чувствовал и сам тренер, и руководство.

Как восприняли новость о назначении на должность и.о. главного тренера Мурада Мусаева

Адекватный наставник. Он добился значимых успехов с молодежной командой. В следующем сезоне получит лицензию и будет работать на полноценной основе.

Как вы относитесь к желтой карточке Смолова? Видите ли вы в этом заговор со стороны столичного ЦСКА?

Какая-то странная ситуация. Возможно, в этом замешано руководством ЦСКА. Как говорится, Гинер всё купил!

2.) Артём и Александр

В чем, на ваш взгляд, кроется главная причина поражения «Краснодара» от московского ЦСКА?

Наверное, нам не хватило Феди Смолова, который получил очень странное предупреждение в игре с «Арсеналом».

В матче с «Краснодаром» «Локомотив» может стать чемпионом России. Как вы отнесетесь к этому событию, если оно вдруг произойдет?

Станет и станет. Честно говоря, нам все равно. Поздравим, руки пожмем.

Как вы считаете, Мурад Мусаев, и.о. главного тренера ФК «Краснодар», должен продолжить работу с клубом в следующем сезоне, или клубу стоит искать более именитого специалиста?

Да, должен. На мой взгляд, это адекватный специалист. Новость о его назначении воспринял нормально, поскольку это политика клуба.

Если «Краснодар» попадет в основную сетку Лиги чемпионов, то какие бы европейские клубы вы хотели увидеть на этом стадионе.

"Барселону" хотелось бы увидеть, либо другую команду из Испании. Можно еще «Баварию» и «Селтик», к примеру.

3.) Алексея и семья

На ваш взгляд, когда Фёдор Смолов отправится в Европу? Случится ли это после чемпионата мира в России?

Многое будет зависеть от того, как Федя проявит себя во время чемпионата мира. Если добьется успеха, то наверняка уедет за рубеж.

По окончанию сезона Андреас Гранквист вернется на родину. Будете ли вы скучать по этому игроку?

Конечно, будем скучать. Если появится возможность, то буду следить за его выступлениями в Швеции.

Как вы отнеслись к тому, что Краснодар не оказался в списке городов, принимающих грядущий Мундиаль, с учетом того, какой в городе замечательный стадион?

Негативно. Придется ехать в Сочи. Я уже приобрел билет на матч Испания — Португалия. Также поеду на ростовскую встречу Бразилия — Швейцария. В общем, у меня намечается прекрасное лето.

Кого из игроков «железнодорожников» вы считаете наиболее опасным для «Краснодара»?

Братьев Миранчуков.