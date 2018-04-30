«Рубин» в гостях сыграл вничью с «Динамо»

30 апреля «Рубин» встречался на выезде с московским «Динамо».

На этот матч в старт вернулся Руслан Камболов, заменивший на позиции центрального защитника молодого Егора Сорокина. Молодость и талант — это хорошо, но под конец сезона Бекиич решил наиграть привычные сочетания в обороне. По сезону Казань уже никаких глобальных задач не решает, а вот линия обороны «Рубина» еще может принести пользу этим летом.

Кудряшов, Гранат, Камболов — казанская тройка может в полном составе сыграть в сборной на чемпионате мира. За ними-то и следил с трибун Станислав Черчесов — главный тренер национальной команды даже на зимние сборы приезжал в стан «Рубина» пообщаться с Бердыевым. Вот так, в Казани сборная на турнире не сыграет, но казанцы имеют большие шансы в этой сборной оказаться.

Останется загадкой, понравился ли Черчесову эпизод на 29-й минуте встречи в исполнении казанских дефов, когда Черных и Луценко за 5 секунд поочередно прокинули мяч над головами всей казанской троицы и едва не соорудили гол буквально из ничего. Сесар Навас мешал форварду «Динамо» до конца, но чудо-сейв на свой счет вновь записал именно Сослан Джанаев — еще один отличный кандидат в сборную от «Рубина», пусть и на подмену Акинфееву.

Атаки в матче с «Динамо» у «Рубина» в прямом смысле начинались от своей штрафной, когда обороняющиеся игроки не через слепой вынос вперед, а через короткий быстрый пас выходили из под прессинга хозяев. Это та составляющая игры, которая у «Рубина» напрочь отсутствовала не просто в начале сезона, но даже в конце первой его половины. Сейчас же такая игра позволяет действовать не как обычно вторым номером, а держать игру под своим контролем.

Так же Казань пыталась действовать и на чужой половине поля, но вскрыть массированную оборону «Динамо» такими путями не удавалось. Тогда-то мяч в ноги брал Крис Нобоа и искал своих нападающих забросами. Азмун пару раз за мяч зацепился, но в первой половине встречи Попова рядом не оказывалось. Болгарин только со штрафного проверил ближнюю девятку Шунина: вратарь даже не дернулся, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

Во втором тайме игра продолжала проходить без опасных моментов у ворот, но в единоборствах игроки друг друга не жалели, отчего желтых карточек Виталий Мешков не жалел. После одного такого единоборства поле покинул Коновалов, а за 10 минут до конца встречи Бердыев решил выпустить Жемалетдинова третьим форвардом. Почти тут же Попов промчался по краю штрафной и простреливал на пустые ворота, но до Азмуна мяч не дошел совсем немного. В этом матче у нападающих «Рубина» взаимодействие никак не складывалось.

Еще пара аналогичных моментов была на фланге Кузьмина и Подберезкина, но прострелы до адресатов не доходили. На последних секундах встречи мяч угодил в штангу ворот Джанаева и мог заскочить в ворота, но для гостей обошлось.

Курбан Бердыев, главный тренер ФК «Рубин»: «Предполагали, что „Динамо“ будет играть от обороны, готовились к их перестроениям. Другой вопрос в том, что поле надо все-таки поливать — оно сегодня было сухое и мешало играть и нам, и динамовцам. Нельзя так. Азмун и Попов взаимодействовали неплохо, но было много брака в простых передачах. В целом удовлетворение есть».

Дмитрий Хохлов, главный тренер ФК «Динамо»: «Всегда хочется побеждать, но сегодня главное было добыть хоть какой-то результат. Было важно не дать зоны для игроков „Рубина“, игроки умеют этим пользоваться. Ну и казанцы сделали то, что умеют лучше всего — не дали нам создать моментов».

В следующем туре «Рубин» проведет заключительную домашнюю игру в этом сезоне — на «Казань Арену» пожалует «Уфа», а матч станет тестовым в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Плюс команды располагаются рядом не только географически, но и по турнирной таблице — думается, что там будет на что посмотреть.

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0 Предупреждения: Рауш, 26; Марков, 56 — Кузьмин, 17; Попов, 35; Подберезкин, 58.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Панченко, 61), Шуньич, Хольмен, Рауш, Теттех, Соснин, Черных (Темников, 59), Ташаев, Луценко (Марков, 46).

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Коновалов (Могилевец, 61), Попов, Азмун.