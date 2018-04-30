Юпп Хайнкес: «Бавария» уже показывала, что может оправляться от неудач"

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" рассказал, что его команда хочет показать хорошую игру и выйти в финал турнира. В первой встрече в Мюнхене «Бавария» уступила со счетом 1:2.

— В этом сезоне «Бавария» уже показывала, что может оправляться от неудач, — приводит официальный сайт УЕФА слова Хайнкеса. — Мы приехали в Мадрид, чтобы показать хорошую игру и воспользоваться любыми возможностями, которые у нас появятся. Мы осознаем, что будем играть с действующим победителем турнира. Игра будет сложной. «Реал» привык к таким важным матчам, но и мы тоже. Хотим выйти в финал Лиги чемпионов и понимаем, что «Реал» сделает все возможное, чтобы этому помешать. «Баварии» нужно сыграть более эффективно, чем в первой встрече. Нам нужно воспользоваться своими шансами, как это сделал соперник.

Матч «Реал» — «Бавария» пройдет во вторник, 1 мая. Начало встречи — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет трансляцию игры. ​