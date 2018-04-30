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«Меня знаете, что сегодня взволновало…» Семин — перед матчем с «Краснодаром»
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«Меня знаете, что сегодня взволновало…» Семин — перед матчем с «Краснодаром» 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против «Краснодара» поблагодарил болельщиков, которые приехали на, возможно, чемпионскую игру железнодорожников. Московская команда завоюет золото премьер-лиги, если на выезде обыграет «быков».
— Знаете, что меня сегодня взволновало… Потрясающий стадион, — сказал во флеш-интервью Семин. — Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали в громаднейшем количестве со всей страны. Думаю, полстадиона будет наша.
Сегодня я понял, что Россия — футбольная страна. Такая посещаемость… Сегодня нет ни одного билета. Вчера в Питере (на матче "Зенит" — ЦСКА. — Прим. «СЭ») было 40 тысяч, или 50. И так далее…
Очень хорошее настроение у меня, увидев эту красоту. Играть будем изо всех сил. Наш футбол будет двигаться вперед. Какой еще футбол может собрать на трибунах 40-50 тысяч человек? Никакой! Я счастлив, что я в футболе.
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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