Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

«Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали со всей страны, — это громаднейшее число. Думаю, половина стадиона будет наша. Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было.

Поэтому хорошее настроение при виде такой красоты. Играть тоже будем изо всех сил. Наш футбол будет двигаться вперёд. Ну какой ещё вид спорта может на трибуны собрать 40-50 тысяч? Никакой. Поэтому счастлив, что я в футболе. Сейчас очки даются очень тяжело, и сегодня игра будет тяжелейшая.

Готов ли снова прыгнуть через рекламный щит? Если выиграем, конечно. Что угодно перепрыгнем», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Локомотив» (57 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» (47) находится на пятой строчке. В случае победы в сегодняшнем матче «железнодорожники» досрочно оформят чемпионство.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.