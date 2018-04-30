Под Волгоградом поисковики нашли ценнейшие артефакты времен Войны

Волгоградские умельцы сами смастерили приборы, которые помогают находить важные артефакты на большой глубине.

Под Волгоградом на полях, где проходили сражения работают поисковики. В сентябре 1942 года здесь проходили такие жестокие бои, что павших хоронили прямо на линии огня. Поисковики работают в районе Ерзовского селького поселения, здесь немцы впервые вышли к Волге и встретили отпор защитников Сталинграда.

«Найдена большая воронка, в которой собраны как минимум останки четырех человек. Мы видим, что плотность огня была такая, что даже после захоронения в эту воронку попал еще снаряд и тела были повреждены еще и этим взрывом», — рассказал командир поискового отряда Дмитрий Кутафенко.

Металлоискатель тут не замолкает ни на минуту. Волгоградские умельцы сами смастерили приборы, которые помогают находить важные артефакты на большой глубине. Среди останков, которые находят на этом поле попадается много элементов солдатского снаряжения, но есть и погибшие рядом с которыми нет никакой воинской амуниции. Все потому что на этом участке фронта против гитлеровцев воевало очень много ополченцев.

Если во время войны на оборону Сталинграда встали все — от рабочих до интеллигенции, то сегодня волгоградцы также яростно защищают свою историю и бережно относятся к памяти. Учителя и бизнесмены вносят свой вклад в сохранение героического прошлого города. Частный военно-исторический музей «Наследие» на собственные средства уже реализовал несколько проектов, даже организовали подъем бронекатера со дна Волги. Но главный экспонат здесь лишь на хранении.

«На самом деле один из самых ценный артефактов это вот эта награда — орден солдатской славы, который передал нам в дар Совет ветеранов Волгограда. В настоящий момент мы занимаемся установлением владельца и у нас огромное желание найти родственников и вернуть эту награду в семью», — рассказал основатель военно-исторического музея «Наследие» Виктор Василевский.