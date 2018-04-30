Как отдыхают хоккеисты после окончания сезона КХЛ и «регулярки» НХЛ. Фото 

Максим Третьяк сыграл пышную свадьбу. Гуляло пол-Москвы.
Итальянские каникулы Радулова
Александр позажигал в Москве и улетел отдыхать в Италию. Конечно, в Тоскане лучше, чем в Копенгагене! В Россию Радулов обещал вернуться к чемпионату мира по футболу.
Свадьба
Внук легендарного вратаря и президента ФХР Владислава Третьяка женился! 21-летний Максим, выступающий на позиции голкипера в системе ЦСКА, сыграл свадьбу с моделью Евгенией Николаевской.
Торжество прошло в здании московского гольф-клуба. Зал и столы были украшены просто шикарно! Свадьбу Третьяка по масштабу можно сравнить с прошлогодним праздником Овечкина. Здесь тоже выступали многие известные исполнители, в том числе и Иосиф Кобзон.
И ещё Ирина Аллегрова.
Кравцов на релаксе
После вылета «Трактора» из Кубка Гагарина Виталий Кравцов поехал на Кубок АЛРОСА, успел погулять по Санкт-Петербургу и дать громкое интервью. Теперь можно и «чилить» в родном Владивостоке. Впереди драфт НХЛ!
Папа в отпуске
Дмитрий Кагарлицкий ездил на Евротур, но сыграл слабо и после чешского этапа был отправлен домой. В родном Череповце хоккеиста ждала супруга и сын.
Авто Шумакова
Сергей Шумаков вызова в сборную России вообще не получил и сразу после финала Кубка Гагарина отправился в родной Челябинск. Там он решил похвастаться своим крутым автомобилем — серебристым Мерседесом с жёлтыми полосками. Кирилл Капризов в комментариях даже призвал партнёра по клубу быть поскромнее.
Панин с чемпионом
Григорий Панин отдыхает уже довольно давно. Защитник «Салавата» побывал на пятом и последнем матче финала Кубка Гагарина. Через несколько дней после того, как «Ак Барс» взял трофей, Панин встретился с чемпионом Александром Бурмистровым.
Любовь Кугрышева
Успешным сезоном Дмитрий похвастаться не может, зато может своей новой девушкой. Избранницей Кугрышева стала известная гимнастка Яна Кудрявцева. Пара недавно отдыхала в Тайланде.
Подарок Ковальчуку
День рождения Ильи давно прошёл, а хоккеист до сих пор показывает свои подарки. К пример, на 35-летие Ковальчуку подарили большой портрет в олимпийской форме и с золотой медалью на шее.