«Реал» — «Бавария»: 28 точных передач перед голом Бензема! Круче только «Барселона»

Нападающий "Реала" Карим Бензема забил гол в ворота «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов после 28 точных передач подряд. Это второй показатель в текущем розыгрыше турнира.

Больше точных передач в Лиге чемпионов-2017/18 подряд было сделано в эпизоде с голом Люка Диня в матче группового турнира «Барселона» — «Олимпиакос» (3:1). Тогда каталонцы отметились 29 точными пасами.

28 — Karim Benzema's equaliser ended a move of 28 completed passes by Real Madrid — only Lucas Digne's goal for Barcelona against Olympiakos (29) has featured more in the Champions League this season. Expression. pic.twitter.com/Dl9i7o6QI1

