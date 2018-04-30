AIBA работает над обеспечением надежного допинг-тестирования на ЧМ-2019 в России

ТАСС , 30 апреля. Международная ассоциация бокса (AIBA) работает над обеспечением надежной системы допинг-тестирования на чемпионате мира, который пройдет в 2019 году в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе AIBA.

"В настоящее время AIBA прилагает усилия для того, чтобы вместе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) обеспечить надежную работоспособную систему допинг— тестирования на чемпионате мира в России, — говорится в сообщении пресс-службы организации. — Кроме того, рассматриваются альтернативы на случай, если Россия не будет признана соответствующей кодексу WADA в следующем году".

Решение о проведении ЧМ-2019 в Сочи было принято на заседании исполкома AIBA в Москве 24 июля 2017 года. Члены исполкома организации единогласно проголосовали за предоставление России права проведения соревнований. На организацию чемпионата мира также претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Россия никогда не принимала мужские чемпионаты мира. В 1989 году мировое первенство прошло в СССР, соревнования принимала Москва. Советские спортсмены тогда завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.