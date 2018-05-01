Стало известно имя руководителя европейского офиса WADA

Стало известно имя нового руководителя европейского офиса WADA

Отмечается, что Жийо в прошлом возглавлял отдел коммуникаций Межднародного союза велосипедистов (UCI).

Француз сменил на своем посту Бенджамина Коэна, который был избран генеральным директором Независимой организации допинг-тестирования (ITA).