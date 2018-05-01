Ещё
Стало известно имя руководителя европейского офиса WADA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно имя нового руководителя европейского офиса WADA 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Француз Себастьен Жийо возглавит европейский офис Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что Жийо в прошлом возглавлял отдел коммуникаций Межднародного союза велосипедистов (UCI).
Француз сменил на своем посту Бенджамина Коэна, который был избран генеральным директором Независимой организации допинг-тестирования (ITA).
Ранее президент WADA Крейг Риди выразил мнение, что международные спортивные федерации должны продолжить активное расследование в отношении российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: "Челси" и "Наполи" могут поменяться главными тренерами Зидан: Бэйл и Бензема останутся в "Реале" Наставник "СКА-Хабаровск": арбитр не поставил пенальти, отвернулся и внаглую бежит
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России встретили кубок ЧМ-2018
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Российским легкоатлетам могут запретить выступать34
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение