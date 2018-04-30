Ещё
Мусаев: «Постараемся сделать всё от нас зависящее, а там посмотрим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мусаев: «Постараемся сделать всё от нас зависящее, а там посмотрим» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что в матче 28-го тура РФПЛ с «Локомотивом» его команда постарается сделать все возможное для положительного результата. По словам Мусаева, краснодарцы хотят порадовать своих зрителей.
— Волнуюсь ли? Ну, волнение такое, приятное, которое бывает перед каждой игрой, когда ты знаешь, что будет хорошая погода, будут наши зрители, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол». — Хотим порадовать своих болельщиков. Всегда стремимся к максимальному результату, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, а там посмотрим.
Перед встречей «Краснодар» занимает пятую строчку чемпионата с 47 очками. «Локомотив» идет первым, имея в активе 57 баллов. «Железнодорожники» в случае победы выиграют золотые медали.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Зидан: "Иньеста заслужил получить "Золотой мяч" Хамес: "Мне не нужно ничего никому доказывать, я не жажду реванша" Хайнкес: "Надеюсь, что арбитр будет объективным, а судьбу матча решат футболисты"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову35
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение