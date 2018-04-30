Мусаев: «Постараемся сделать всё от нас зависящее, а там посмотрим»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что в матче 28-го тура РФПЛ с «Локомотивом» его команда постарается сделать все возможное для положительного результата. По словам Мусаева, краснодарцы хотят порадовать своих зрителей.

— Волнуюсь ли? Ну, волнение такое, приятное, которое бывает перед каждой игрой, когда ты знаешь, что будет хорошая погода, будут наши зрители, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол». — Хотим порадовать своих болельщиков. Всегда стремимся к максимальному результату, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, а там посмотрим.

Перед встречей «Краснодар» занимает пятую строчку чемпионата с 47 очками. «Локомотив» идет первым, имея в активе 57 баллов. «Железнодорожники» в случае победы выиграют золотые медали.