Приморцев насторожило видео, на котором кота «чистят» от пыли обдувочным пистолетом

Животное проходит такую процедуру регулярно.

Инстаграм-паблик dps.control опубликовал видео, записанное в одной из автомобильных мастерских Владивостока. На нем кота «чистят» обдувочным пистолетом. Животное при этом ведет себя спокойно.

Не все подписчики оценили такой способ ухода за котом. Однако представитель мастерской пояснил, что кота регулярно обдували от стеклопластиковой пыли специально, чтобы он не погиб, нализавшись её со своей же шерсти.

Видео от @avto_moto_vl Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)

29 Апр 2018 в 8:58 PDT