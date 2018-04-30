Бышовец: «Роббен — хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец , делясь ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», назвал полузащитника мюнхенской команды Арьена Роббена хрустальным и отыгранным футболистом.

«Мне кажется, что у «Реала» шансов больше, если, конечно, они будут играть, потому что по мюнхенскому матчу как-то все было непонятно: моменты были у «Баварии», причем достаточно для того, чтобы сравнять как минимум. Я готов отдать предпочтение мадридцам в ответной игре, потому что у мюнхенцев немалые потери в составе по причине травм. Правда, вот, Боатенг, например — ключевой игрок, а Роббен — хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист», — цитирует Бышовца.

Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде. Первый матч прошел 25 апреля в Мюнхене и завершился поражением «Баварии» со счетом 1:2.