Ещё
Бышовец: «Роббен — хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бышовец: «Роббен — хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец, делясь ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», назвал полузащитника мюнхенской команды Арьена Роббена хрустальным и отыгранным футболистом.
«Мне кажется, что у «Реала» шансов больше, если, конечно, они будут играть, потому что по мюнхенскому матчу как-то все было непонятно: моменты были у «Баварии», причем достаточно для того, чтобы сравнять как минимум. Я готов отдать предпочтение мадридцам в ответной игре, потому что у мюнхенцев немалые потери в составе по причине травм. Правда, вот, Боатенг, например — ключевой игрок, а Роббен — хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист», — цитирует Бышовца.
Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде. Первый матч прошел 25 апреля в Мюнхене и завершился поражением «Баварии» со счетом 1:2.
SPORT24.ru: последние новости
Хайнкес: «В матче с "Реалом" игрокам "Баварии" нужно быть более эффективными» Иванов об удалении Меркулова: «Сегодня судейство Еськова было объективным» Зидане: «Есть тренеры, которые лучше меня, но мне повезло возглавлять "Реал"»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову34
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение