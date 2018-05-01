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«Реал» — «Бавария». Прогноз Анатолия Бышовца
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«Реал» — «Бавария». Прогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».
«Мне кажется, что у «Реала» шансов больше, если, конечно, они будут играть, потому что по мюнхенскому матчу как-то все было непонятно: моменты были у «Баварии», причем достаточно для того, чтобы сравнять как минимум. Я готов отдать предпочтение мадридцам в ответной игре, потому что у мюнхенцев немалые потери в составе по причине травм. Правда, вот, Боатенг, например — ключевой игрок, а Роббен — хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист».
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