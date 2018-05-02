Ещё
Вальверде намерен расстаться с Паулиньо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вальверде намерен расстаться с Паулиньо 

Soccer News 55 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде намерен расстаться с полузащитником своей команды Паулиньо.
Так, по сведениям испанской прессы, уже ближайшим летом 29-летний бразилец будет выставлен «сине-гранатовыми» на трансфер. Причиной такого решения наставника каталонского гранда послужила неудачная игра хавбека во второй части текущего сезона.
В «Барселону» Паулиньо перешел летом прошлого года из «Гуанчжоу Эвергранд». С того времени он забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за свой новый клуб.
Soccer News: последние новости
"Реал" повторил достижение "Ювентуса" Бензема приблизился к ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов Зидан определился с заявкой "Реала" на матч с "Баварией"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях13
Назван первый финалист Лиги чемпионов6
Британцы ополчились на Кафельникова10
Родченков наносит ответный удар135
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение