Вальверде намерен расстаться с Паулиньо

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде намерен расстаться с полузащитником своей команды Паулиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, уже ближайшим летом 29-летний бразилец будет выставлен «сине-гранатовыми» на трансфер. Причиной такого решения наставника каталонского гранда послужила неудачная игра хавбека во второй части текущего сезона.

В «Барселону» Паулиньо перешел летом прошлого года из «Гуанчжоу Эвергранд». С того времени он забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за свой новый клуб.