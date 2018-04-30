Ещё
Вырвала победу у турчанки: боксёр из Челябинска завоевала золото международного турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вырвала победу у турчанки: боксёр из Челябинска завоевала золото международного турнира 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинка Мария Сартакова привезла с международных соревнований в Сербии золотую медаль. На пути к победе девушка одолела спортсменок из Шотландии и Турции — первых номеров каждой страны.
Сборная команда по женскому боксу и команда ЦСК вернулись с ежегодного международного турнира Beolgraoski Robednik, который прошёл в сербском городе Белград. В этом году в соревнованиях поучаствовало 186 спортсменов из 21 страны. Россию представляли 10 женщин. Среди них в весовой категории до 57 килограммов — воспитанница челябинской школы «Алмаз» по боксу Мария Сартакова.
В Сербии Мария Сартакова (в красном) выступала в весе до 57 килограммов
— Наша команда завоевала на соревнованиях три первых, два вторых и три третьих места, — рассказала Мария 74.ru. — Одну из этих наград удалось вырвать мне. Я провела два боя, и оба они были непростыми, ведь на ринг выходили не просто сильные боксёры, а первые номера своих стран. Первую встречу с шотландкой осложняла ещё и адаптация к климату. Хотя и соперницу из Турции оказалось непросто одолеть — девушка была шустрой.
Российская женская команда завоевала на соревнованиях три первых, два вторых и три третьих места
В марте на чемпионате России Мария Сартакова завоевала бронзовую медаль. Чемпионат России по женскому боксу объединил в Улан-Удэ 153 спортсменки из 43 регионов страны. Обладательницы золотых медалей стали основными кандидатами на участие в чемпионате Европы, который пройдет 10–18 мая в польском Владыславово. В их числе — бронзовый призёр Олимпиады в Бразилии Анастасия Белякова.
74.ru: последние новости
В Челябинске районную эстафету свернули из-за визита полпреда президента «Не справилась с волнением»: челябинка завоевала бронзу на юниорском первенстве Европы по боксу в Италии Грязное дело: на Южном Урале военные спасли «подбитый» танк и победили бездорожье на УАЗах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову36
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Месси забил свой 1 000-й гол
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение