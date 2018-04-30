Вырвала победу у турчанки: боксёр из Челябинска завоевала золото международного турнира 

Челябинка Мария Сартакова привезла с международных соревнований в Сербии золотую медаль. На пути к победе девушка одолела спортсменок из Шотландии и Турции — первых номеров каждой страны.
Сборная команда по женскому боксу и команда ЦСК вернулись с ежегодного международного турнира Beolgraoski Robednik, который прошёл в сербском городе Белград. В этом году в соревнованиях поучаствовало 186 спортсменов из 21 страны. Россию представляли 10 женщин. Среди них в весовой категории до 57 килограммов — воспитанница челябинской школы «Алмаз» по боксу Мария Сартакова.
В Сербии Мария Сартакова (в красном) выступала в весе до 57 килограммов
— Наша команда завоевала на соревнованиях три первых, два вторых и три третьих места, — рассказала Мария 74.ru. — Одну из этих наград удалось вырвать мне. Я провела два боя, и оба они были непростыми, ведь на ринг выходили не просто сильные боксёры, а первые номера своих стран. Первую встречу с шотландкой осложняла ещё и адаптация к климату. Хотя и соперницу из Турции оказалось непросто одолеть — девушка была шустрой.
Российская женская команда завоевала на соревнованиях три первых, два вторых и три третьих места
В марте на чемпионате России Мария Сартакова завоевала бронзовую медаль. Чемпионат России по женскому боксу объединил в Улан-Удэ 153 спортсменки из 43 регионов страны. Обладательницы золотых медалей стали основными кандидатами на участие в чемпионате Европы, который пройдет 10–18 мая в польском Владыславово. В их числе — бронзовый призёр Олимпиады в Бразилии Анастасия Белякова.