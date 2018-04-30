Вырвала победу у турчанки: боксёр из Челябинска завоевала золото международного турнира

Челябинка Мария Сартакова привезла с международных соревнований в Сербии золотую медаль. На пути к победе девушка одолела спортсменок из Шотландии и Турции — первых номеров каждой страны.

Сборная команда по женскому боксу и команда ЦСК вернулись с ежегодного международного турнира Beolgraoski Robednik, который прошёл в сербском городе Белград. В этом году в соревнованиях поучаствовало 186 спортсменов из 21 страны. Россию представляли 10 женщин. Среди них в весовой категории до 57 килограммов — воспитанница челябинской школы «Алмаз» по боксу Мария Сартакова.

В Сербии Мария Сартакова (в красном) выступала в весе до 57 килограммов

— Наша команда завоевала на соревнованиях три первых, два вторых и три третьих места, — рассказала Мария 74.ru. — Одну из этих наград удалось вырвать мне. Я провела два боя, и оба они были непростыми, ведь на ринг выходили не просто сильные боксёры, а первые номера своих стран. Первую встречу с шотландкой осложняла ещё и адаптация к климату. Хотя и соперницу из Турции оказалось непросто одолеть — девушка была шустрой.

Российская женская команда завоевала на соревнованиях три первых, два вторых и три третьих места