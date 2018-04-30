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Хамес: «Мне не нужно ничего никому доказывать, я не жажду реванша»
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Хамес: «Мне не нужно ничего никому доказывать, я не жажду реванша» 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес не имеет претензий к "Реалу", который отдал его в аренду в Мюнхен. Команды во вторник определят обладателя первой путевки в финал Лиги чемпионов.
— Приятно вернуться на «Бернабеу» спустя год, — сказал Хамес на пресс-конференции. — Это место было моим домом, у меня смешанные прекрасные ощущения.
Мне не нужно ничего никому доказывать, я не жажду реванша, просто хочу попасть в финал Лиги чемпионов.
Я не буду праздновать возможный гол просто потому, что «Реал» ко мне относился очень хорошо. Не имею абсолютно ничего против Зидана. Я не зол, не хочу обыграть именно этого соперника, просто хочу здорово отыграть.
"Реал" и «Бавария» сыграют во вторник, в 21:45.
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