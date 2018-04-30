Хамес: «Мне не нужно ничего никому доказывать, я не жажду реванша»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес не имеет претензий к "Реалу" , который отдал его в аренду в Мюнхен. Команды во вторник определят обладателя первой путевки в финал Лиги чемпионов.

— Приятно вернуться на «Бернабеу» спустя год, — сказал Хамес на пресс-конференции. — Это место было моим домом, у меня смешанные прекрасные ощущения.

Мне не нужно ничего никому доказывать, я не жажду реванша, просто хочу попасть в финал Лиги чемпионов.

Я не буду праздновать возможный гол просто потому, что «Реал» ко мне относился очень хорошо. Не имею абсолютно ничего против Зидана. Я не зол, не хочу обыграть именно этого соперника, просто хочу здорово отыграть.

"Реал" и «Бавария» сыграют во вторник, в 21:45.