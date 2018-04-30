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Хамес Родригес: «Очень приятно вернуться в Мадрид»
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Хамес Родригес: «Очень приятно вернуться в Мадрид» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом" признался, что рад вернуться в Мадрид. Мюнхенцы арендовали колумбийца у мадридского клуба в 2017 году на два сезона.
— Очень приятно вернуться в Мадрид, ведь это то место, которое было мне домом целых три года, — цитирует Goal Родригеса. — Это время было для меня уникальным, я выиграл много титулов с «Реалом» и действительно полюбил местных болельщиков. Но сейчас моя команда — «Бавария». Я счастлив здесь, думаю только о положительном выступлении с командой и на предстоящем чемпионате мира, конечно.
Матч «Реал» — «Бавария» пройдет во вторник, 1 мая. Начало встречи — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет трансляцию игры. ​
Реал — Бавария
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