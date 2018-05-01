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«Реал» — «Бавария»: Хамес сравнял счет в матче и не стал праздновать гол
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«Реал» — «Бавария»: Хамес сравнял счет в матче и не стал праздновать гол 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, арендованный мюнхенцами у "Реала", в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридцев сравнял счет во встрече — 2:2. Колумбийский хавбек воспользовался ошибкой обороны соперника после прострела с правого фланга в исполнении Никласа Зюле. Он подхватил мяч на углу вратарской и отправил его между ногами Кейлора Наваса.
Напомним, что в первой игре, которая состоялась в Мюнхене 25 апреля, «Реал» одержал победу со счетом 2:1. При таком счете мадридцы выходят в финал.
Реал — Бавария
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