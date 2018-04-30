Иванов об удалении Меркулова: «Сегодня судейство Еськова было объективным» 

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал удаление игрока команды Михаила Меркулова в матче 28-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (0:0).
В твиттере екатеринбургской команды, в частности было написано: «Ну, конечно, куда без красной карточки, когда судит… Удален с поля Меркулов».
Матч обслуживал Алексей Еськов. В прошлом году этот арбитр в матче «Урала» с ”Зенитом” удалил с поля трех игроков екатеринбургской команды, а встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Еськова после этого на несколько месяцев отстранили от судейства в РФПЛ.
— Там надо разбираться. Пока повтор не смотрели. Сегодня судейство было объективным, скорее всего, удаление было. Надо повтор посмотреть. По игре есть удовлетворение. С турнирной точки зрения это важное очко. Готовимся к следующему матчу, — сказал Иванов корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.