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«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн
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«Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 36-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Тоттенхэм» и «Уотфорд»
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Тоттенхэм
Уотфорд
Льорис Уго • Триппьер Киран • Санчес Давинсон • Вертонген Ян • Дэвис Бен • Дайер ЭрикДембеле МуссаЭриксен Кристиан • Алли Деле • Сон Хын-Мин • Кейн Гарри
Карнезис Орестис • Янмат Дарил • Мариаппа Эдриан • Кабаселе Кристиан • Холебас Хосе • Дюкур Абдулайе • Капу Этьен • Кико Фемения • Хьюз Уилл • Ришарлисон • Окака Стефано
30 апреля. Стадион «Уэмбли» (Лондон).
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