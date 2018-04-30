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Мюллер: «В пользу „Реала“ было совершено слишком много судейских ошибок»
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Мюллер: «В пользу „Реала“ было совершено слишком много судейских ошибок» 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер затронул судейскую тему перед ответной игрой 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
"Мы концентрируемся на матче и не хотим оказывать давления на рефери. В пользу соперника и так было совершено слишком много судейских ошибок. Всем известно об этом, мы пострадали здесь из-за двух офсайдов. Пенальти, который был назначен в игре против «Ювентуса», о нем было много разговоров. Но судья не может не чувствовать давление со стороны окружающих… Он — такой же спортсмен, как и мы, и хочет делать хорошо свою работу", — цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.
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