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Американский журналист: Сорокин не приедет в НХЛ, если не выкупят «Айлендерс»
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Американский журналист: Сорокин не приедет в НХЛ, если не выкупят «Айлендерс» 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Американский журналист Артур Стэйпл в своём «твиттере» рассказал, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин вряд ли в ближайшее время пополнит состав «Нью-Йорк Айлендерс», которому принадлежат права на вратаря в НХЛ.
«Как я понимаю, ситуация с Ильёй Сорокиным на данный момент никак не изменилась. На докладе руководства «Айлендерс» про него задали вопрос — но у него ещё два года по контракту с ЦСКА в КХЛ. «Айлендерс» придётся его выкупать, если они хотят увидеть его в Северной Америке», — рассказал журналист.
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