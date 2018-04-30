«Шальке» отстранил Майера до конца сезона

«Шальке» отстранил полузащитника Макса Майера от тренировок с командой и участия в официальных матчах до конца текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт «Шальке», причиной такого решения стало интервью Майера изданию Bild. В ходе разговора с журналистом полузащитник раскритиковал спортивного директора гельзенкирхенцев Кристиана Хайделя , а также заявил, что перед стартом сезона главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско сказал игроку, что тот может не рассчитывать на большое количество игрового времени.

«Долгое время мне казалось, что Макс чувствует себя здесь как дома. По крайней мере, так он говорил тренерскому штабу. Я разочарован его нападками и не могу их понять», — заявил главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско.

«Мы не можем терпеть такие заявление и такое поведение», — подчеркнул Хайдель.

Напомним, ранее 22-летний Майер отказался продлевать контракт с «Шальке» и летом станет свободным агентом.