«Шальке» отстранил Майера от тренировок с первой командой

Полузащитник «Шальке» Макс Майер не будет тренироваться с первой командой и играть в официальных матчах, сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что 22-летний немец отказался продлевать контракт и покинет клуб после этого сезона.

— Долгое время мне казалось, что Макс чувствует себя здесь как дома, — заявил главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско . — Я разочарован его нападками и не могу их понять.

Майер выступает за гильзенкирхенцев с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей и забил 1 гол.