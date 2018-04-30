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«Шальке» отстранил Майера от тренировок с первой командой
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«Шальке» отстранил Майера от тренировок с первой командой 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Полузащитник «Шальке» Макс Майер не будет тренироваться с первой командой и играть в официальных матчах, сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что 22-летний немец отказался продлевать контракт и покинет клуб после этого сезона.
— Долгое время мне казалось, что Макс чувствует себя здесь как дома, — заявил главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско. — Я разочарован его нападками и не могу их понять.
Майер выступает за гильзенкирхенцев с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей и забил 1 гол.
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