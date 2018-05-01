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Международный фестиваль экстремального спорта Red Fox Elbrus Race стартовал на Эльбрусе
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Международный фестиваль экстремального спорта Red Fox Elbrus Race стартовал на Эльбрусе 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Диалог
НАЛЬЧИК, 1 мая. /ТАСС/. Десятый юбилейный международный фестиваль экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018 стартовал во вторник в Приэльбрусье с гонки 60 спортсменов— экстремалов по местам, где проходили бои за высшую точку Европы — Эльбрус во время Великой Отечественной войны. Им предстоит преодолеть 43-километровую трассу с перепадом высот более 5 тыс. метров и дойти до вершины горы, рассказал ТАСС директор фестиваля Евгений Колчанов.
"В рамках юбилейного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2018, который проходит в Кабардино— Балкарии (КБР) 1-8 мая, впервые за историю фестиваля 60 спортсменов принимают участие в уникальной экспедиционной гонке по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race ("Эльбрусские монстры по ски-альпинизму"). Трасса запланирована по историческим местам военной славы Приэльбрусья, длина равна 43 км и по набору высоты 5 км, время у лидеров составит не менее 8 часов от старта до финиша. Старт состоялся в 5 утра, участвуют известная спортсменка из Италии Тамара Лунгер, наша команда внутренних войск, среди которых местный парень Ильяс Ачабаев, бежит также наша Диана Зеленова", — сообщил Колчанов.
По его данным, на фестиваль заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира.
В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии входят ски— альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 опытных скайраннеров, выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира.
В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Он также установил еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд. Прежний рекорд был установлен россиянином Виталием Шкелем. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 28 минут.
О боях за Эльбрус
Эльбрус в годы Великой Отечественной войны стал ареной ожесточенного противостояния. В боях участвовали подразделения немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». Перевалы Главного Кавказского хребта стали самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, при обороне Эльбруса погибли 366 воинов, уже почти 200 из них найдены и перезахоронены.
В целом битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.
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