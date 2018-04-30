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Агент Кулибали раскритиковал болельщиков «Наполи»
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Агент Кулибали раскритиковал болельщиков «Наполи» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Бруно Сатин, агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали, раскритиковал фанатов неаполитанцев за слишком бурное празднование победы команды над «Ювентусом» (1:0) в 34-м туре чемпионата Италии. Победный мяч в том матче забил Кулибали.
— Я очень разочарован. Все меняется буквально за одно мгновение. Сначала «Ювентус» вырывает победу в матче с «Интером», а на следующий день Кулибали удаляют во Флоренции, и «Наполи» проигрывает «Фиорентине». После победы над «Ювентусом» болельщики «Наполи» праздновали так, как будто команда уже взяла золото. Это был явный перебор. Борьба за титул еще не завершена. Впереди три тура, в которых на кону девять очков. Я сказал Кулибали, что футболисты «Наполи» должны сконцентрироваться на своих собственных матчах, — цитирует Сатина Radio Crc.
После 35-го тура «Ювентус» опережает «Наполи» на четыре очка.
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