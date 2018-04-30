Миллер нацеливается на Джошуа: Готов отведать английский маффин

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО) заметил, что не связан какими-либо обязательствами с британским промоутером Эдди Херном, а значит будет делать то, что лучше для его карьеры, и не позволит собой манипулировать, превращаясь в разменную монету для чемпиона мира Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

28 апреля Миллер успешно выступил в рамках вечера бокса, организованного Херном в Бруклине (США), победив по очкам француза Жоанна Дюопа. После чего заявил, что готов к бою с Джошуа, но при этом упрашивать никакого не намерен.

«Я готов отведать английский маффин. Картошку-фри по-французски мы уже приготовили, а в следующий раз займёмся английскими маффинами, — переводит всё в любимую кулинарную плоскость Миллер. — Эдди Херн делает какие-то обещания и комментарии за других, но давайте начистоту: я никак не связан с Эдди и его компанией. Я сам себе босс, просто в конкретном случае мы решили, что для моей карьеры будет лучше выступить в его вечере бокса».

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