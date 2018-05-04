Марки с участниками ЧМ-2018 выйдут в почтовое обращение 10 мая

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Восемь марок, посвященных участникам чемпионата мира по футболу — 2018 в России, выйдут в почтовое обращение 10 мая. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе АО «Марка».

"На почтовых марках изображены официальная символика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, игровые моменты матчей, а также каждая из марок — это группа из четырех команд-участниц с изображениями флагов национальных сборных, — сказали в пресс-службе. — Всего в чемпионате мира по футболу в России примут участие 32 команды".

Дополнительно к выпуску марок издадут конверты первого дня и изготовили штемпеля специального гашения для всех городов-организаторов чемпионата. «На каждом штемпеле изображен игровой момент футбольного матча, — сказали ТАСС в пресс-службе. — Сюжет на каждом штемпеле является уникальным и не повторяется, поэтому наряду с марками филателисты и болельщики смогут собрать коллекцию почтовых штемпелей».

Номинал марки составляет 40 рублей, ее размер — 42х30 мм, тираж — по 440 тыс. марок каждого сюжета.

Как сообщил в беседе ТАСС глава Федерального агентства связи Олег Духовницкий, Россвязь и АО «Марка» в текущем году завершают четырехлетнюю филателистическую программу, приуроченную к чемпионату мира.

"По объему и качеству исполнения филателистическая программа России стала самой масштабной и уникальной за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу, — отметил Духовницкий. — Впервые в мире общее количество выпущенных государственных знаков почтовой оплаты составило 125 наименований почтовых марок и блоков, конвертов и карточек тиражом около 100 млн экземпляров".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.