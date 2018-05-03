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Путин и глава FIFA посетили сочинский стадион «Фишт», который примет матчи ЧМ-2018
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Путин и глава FIFA посетили сочинский стадион «Фишт», который примет матчи ЧМ-2018 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Владимир Путин в Сочи провел заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия — 2018» по организации домашнего чемпионата мира по футболу. Одной из главных тем стала готовность стадионов, где пройдут матчи, вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира. Об этом пишет агентство ТАСС. Особое внимание организаторы должны уделить болельщикам, заявил президент Владимир Путин:
«Подготовка к Чемпионату миру по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точеной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства. Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира — позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства. Волонтеры, представители сферы услуг, работающие на объектах чемпионата, должны быть готовы оказать гостям необходимое содействие по самому широкому спектру вопросов — будь то размещение, питание или культурная программа».
Ранее сегодня Владимир Путин провел встречу с президентом FIFA Джанни Инфантино. Они осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира и получили
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