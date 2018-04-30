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Слимани рискует получить трехматчевую дисквалификацию
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Слимани рискует получить трехматчевую дисквалификацию 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающему «Ньюкасла» Исламу Слимани предъявлены обвинения в насильственном поведении во время матча с «Вест Бромвичем». Инцидент с участием Слимани и защитника «дроздов» Крейга Доусона произошёл на 80-й минуте матча. Нападающий нанёс предумышленный удар Доусону, когда тот покидал поле из-за дискомфорта. Момент ушёл от внимания рефери, однако был снят на видео.
У Слимани есть время ответить на обвинения до 18:00 1 мая 2018. Отметим, что права на игрока принадлежат «Лестеру». За «Ньюкасл» нападающий выступает на правах аренды до конца сезона.
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