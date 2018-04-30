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Хусаинов: при всём уважении к Сёмину, пенальти в ворота «Локо» назначен верно
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Хусаинов: при всём уважении к Сёмину, пенальти в ворота «Локо» назначен верно 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота московского «Локомотива» в матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
«Я хорошо рассмотрел эпизод — пенальти в ворота «Локомотива» был. Единственная проблема — нужно было предъявить жёлтую карточку. Всем было понятно, что движением руками лишил соперника голевой позиции. Это не фол последней надежды, но решающий эпизод матча, и нужно было показывать жёлтую карточку Миранчуку. Нарушение на Петрове, безусловно, было, при всём уважении к Юрию Сёмину. Понятно, что к концу чемпионата на игроках сказывается усталость. Миранчуку нужно было ногами добавлять, а не руками», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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