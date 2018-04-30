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«Краснодар» — «Локомотив»: за что Вилков назначил пенальти в ворота гостей?
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«Краснодар» — «Локомотив»: за что Вилков назначил пенальти в ворота гостей? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На 66-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» арбитр Михаил Вилков назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев фол в действиях Антона Миранчука. В том эпизоде полузащитник железнодорожников, проиграв позицию Сергею Петрову, левой рукой зацепился за левую руку соперника, а правой — за его плечо.
Сильного рывка назад со стороны Миранчука не было. Петров упал на газон, после чего Вилков указал на 11-метровую отметку. В этой ситуации мнения наших экспертов разделились. Одни заявили, что пенальти — неочевидный, что Вилков чересчур сурово наказал «Локомотив». Другие поддержали арбитра.
На мой взгляд, такая же реакция последовала бы, если Вилков продолжил бы игру. Начались бы похожие споры. Все-таки фол со стороны Миранчука был. Думаю, с вердиктом судьи следует согласиться. (Александр БОБРОВ)
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