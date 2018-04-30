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Вячеслав Матюшенко: Пусть решение по удалению Макарова будет на совести арбитра
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Вячеслав Матюшенко: Пусть решение по удалению Макарова будет на совести арбитра 

Советский спорт 1 час назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что решение об удалении полузащитника Александра Макарова в матче 28-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2) должно остаться на совести судьи.
"Что я могу сказать о словах Парфенова в адрес главного судьи? Не мне решать по судьям, есть департамент судейства и инспектирования. Пусть решение будет на совести арбитра. Каким образом мы можем оспаривать красную карточку? Никак. Нарушения со стороны Александра Макарова были, можно трактовать их как угодно. Судья принял решен", — цитирует Матюшенко «Р-Спорт».
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