Вячеслав Матюшенко: Пусть решение по удалению Макарова будет на совести арбитра

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что решение об удалении полузащитника Александра Макарова в матче 28-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2) должно остаться на совести судьи.

"Что я могу сказать о словах Парфенова в адрес главного судьи? Не мне решать по судьям, есть департамент судейства и инспектирования. Пусть решение будет на совести арбитра. Каким образом мы можем оспаривать красную карточку? Никак. Нарушения со стороны Александра Макарова были, можно трактовать их как угодно. Судья принял решен", — цитирует Матюшенко «Р-Спорт».