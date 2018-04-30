Томас Мюллер: «Все помнят, что случилось в Мадриде в прошлом году — два гола „Реала“ из офсайда»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" напомнил, что в прошлом году судьи дважды ошиблись в пользу мадридской команды.

В 2017-м команды встретились на стадии 1/4 финала, в ответной игре в Мадриде нападающий «Реала» Криштиану Роналду дважды забил из офсайда, и «Королевский клуб» вышел в полуфинал турнира.

— Все помнят, что случилось здесь в прошлом году — два гола «Реала» из офсайда, — цитирует Marca Мюллера. — А недавний пенальти «Ювентусу»… атмосфера не должна влиять на судей. Мы проанализировали первую игру, чтобы знать, как перевернуть все в нашу пользу. Мы должны использовать свои моменты, быть голодными до голов и нанести «Реалу» поражение. Если мы не выиграем, если мы не забьем, то не будем искать козла отпущения.

Матч между «Реалом» и «Баварией» пройдет 1 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.