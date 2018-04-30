«Урал» сыграл с «Ахматом» и в пятый раз продлил беспроигрышную серию

Сегодня в Грозном «Урал» сыграл вничью с «Ахматом» на «Ахмат-Арене». Екатеринбургский клуб продлил беспроигрышную серию из шести матчей. Первый же опасный момент в создали игроки в оранжево-черной форме. На десятой минуте они убежали в быструю атаку и Николай Димитров вышел один на один с вратарем. Но «Ахмат» свою спас защитник, который успел выбить мяч из пустых ворот. Через несколько минут Ярослав Годзюр отправил мяч в перекладину ворот чеченцев. Затем — две неудачных попытки забить от «Ахмата». А уральская команда продолжила отвечать соперникам быстрыми атаками, некоторые из которых завершались ударами по воротам, но вратарь «Ахмата» Евгений Городов уверенно их защищал. Второй тайм был менее напряженным. Но под конец игры главный арбитр показал вторую желтую карточку Михаилу Меркулову за то, что он грубо остановил соперника. «Ахмат» в численном преимуществе начал мощнее атаковать. Но ни одна команда не смогла распечатать ворота соперника. Итог — нулевая ничья. Следующий матч «Урал» проведёт 6 мая и сыграет с пермским «Амкаром». А в прошлое воскресенье екатеринбуржцы вырвали победу у «Анжи».