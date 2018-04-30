Смолов не дал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом

В Краснодаре матчем между местным одноименным клубом и московским «Локомотивом» завершился 28-й тур чемпионата России по футболу. «Железнодорожники» в случае победу досрочно становились чемпионами, однако в итоге потерпели поражение со счетом 0:2. Встреча прошла при абсолютном аншлаге. На стадионе присутствовали 34 тысячи 55 зрителей.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Краснодара», который создал самый опасный момент. Федор Смолов оказался один перед воротами и в одно касание пробил в угол, но голкипер «Локомотива» Гилерме выручил команду.

В начале второго тайма «железнодорожники» создали пару моментов, но на 66-й минуте отличился «Краснодар», который получил право на пенальти. Точный удар в «девятку» с 11-метровой отметки нанес Смолов. А через две минуты он же воспользовался ошибкой защитника Неманьи Пейчиновича, перехватил мяч, вышел один на один с Гилерме и вторым ударом отправил мяч в ворота «Локомотива».