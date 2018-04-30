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Смолов не дал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом
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Смолов не дал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом 

Вести.Ru 1 час назад
В Краснодаре матчем между местным одноименным клубом и московским «Локомотивом» завершился 28-й тур чемпионата России по футболу. «Железнодорожники» в случае победу досрочно становились чемпионами, однако в итоге потерпели поражение со счетом 0:2. Встреча прошла при абсолютном аншлаге. На стадионе присутствовали 34 тысячи 55 зрителей.
Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Краснодара», который создал самый опасный момент. Федор Смолов оказался один перед воротами и в одно касание пробил в угол, но голкипер «Локомотива» Гилерме выручил команду.
В начале второго тайма «железнодорожники» создали пару моментов, но на 66-й минуте отличился «Краснодар», который получил право на пенальти. Точный удар в «девятку» с 11-метровой отметки нанес Смолов. А через две минуты он же воспользовался ошибкой защитника Неманьи Пейчиновича, перехватил мяч, вышел один на один с Гилерме и вторым ударом отправил мяч в ворота «Локомотива».
"Краснодар" с 50 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» не смогли победить в третьем матче подряд и пропустили впервые за пять встреч. Однако их преимущество перед идущим вторым "Спартаком" составляет четыре очка. Командам осталось провести по две игры. В следующем туре «Локомотив» 5 мая примет санкт-петербургский "Зенит", который с 50 баллами идет четвертым. Третью строчку занимает ЦСКА (52 очка).
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