10 интриг в преддверии открытия трансферного окна в КХЛ

Кто отправится за океан, а кто — остается в России, но сменит клубную прописку?

1 мая в Континентальной лиге открывается рынок свободных агентов. Предлагаем вашему вниманию 10 главных вопросов, на которые в ближайшее время мы должны получить ответы.

Ли перейдёт в СКА вслед за Бывальцевым

Нет секрета в том, что состав СКА пополнит нападающий «Амура» Алексей Бывальцев, чей контракт с хабаровчанами истекает сегодня. Бывальцев — ОСА (ограниченно свободный агент), но это не помеха для богатых клубов. В Хабаровске форвард привык играть в связке с Олегом Ли — его соглашение с «тиграми» действует ещё год. Но, учитывая тот факт, что СКА и «Амур» умеют договариваться (вспомните о переезде в Санкт-Петербург защитника Артёма Зуба), практически нет сомнений, что Ли тоже сменит клубную прописку, а Хабаровск получит приличную денежную компенсацию.

Продаст ли «Трактор» права на Кравцова

Ещё одна тема, связанная со СКА. В Питере очень хотят заполучить двух нападающих «Трактора» — Алексея Кручинина и Виталия Кравцова. Поговаривают, что с Кручининым, родившемся в Санкт-Петербурге, всё уже решено, он перебирается из Челябинска в город на Неве. С Кравцовым, чей контракт (кстати, как и у Кручинина) с челябинцами действует ещё год, всё гораздо сложнее. В «Тракторе» очень хотят, чтобы Виталий остался в команде ещё как минимум на сезон. Но не факт, что получится его удержать.

Останется ли Киселевич в ЦСКА?

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич стал неограниченно свободным агентом. Нового соглашения с «армейцами» у него по-прежнему нет. В услугах форварда заинтересованы сразу несколько топ-клубов КХЛ, включая СКА и «Ак Барс». Также интерес к Киселевичу проявляют в Северной Америке, где он тоже точно не останется без работы. Москвичам следует поторопиться и предложить ведущему защитнику максимально комфортные условия. Иначе он покинет клуб.

«Ак Барс» или НХЛ — что предпочтёт Гарипов

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, получивший квалификационное предложение от команды, провёл отличный плей-офф, выиграв вместе с казанцами кубок Гагарина. Эмиль — местный воспитанник, человек рассудительный, набожный и спокойный. Он постоянно повторяет, что счастлив в Казани, но в то же время хочет попробовать свои силы в НХЛ. Там у Гарипова есть сразу четыре предложения — от трёх американских команд и одной — канадской. Приоритетным вариантом является «Айлендерс». Решится ли Эмиль на переезд? По нашей информации, он склоняется именно к смене клубной прописки.

Лидер нападения «Сибири» Степан Санников заявил генменеджеру клуба Кириллу Фастовскому, что жаждет нового вызова и хочет побороться за титулы. Новосибирск Степан точно покидает, претендентов на него сразу несколько. Форвард окажется в «Локомотиве», «Ак Барсе» или «Автомобилиста», которые устроили между собой борьбу за 27-летнего игрока. Степан — один из главных лакомых кусков на трансферном столе. Ни в одной из этих команд он не станет лишним.

«Локомотив» или «Авангард» — какой клуб выберет Салак

В Новосибирск вернулся голкипер Дэнни Тейлор , а это значит, что чешский вратарь Александр Салак абсолютно точно покидает клуб. Агент хоккеиста Игорь Парашкин сказал, что у его клиента есть конкретные предложения от одного клуба Западной конференции и одного — Восточной. По нашей информации, речь идёт о «Локомотиве» и «Авангарде». Теперь Салаку и его семье осталось выбрать: оставаться ли в сибирском регионе или перебираться поближе к Москве. Думается, что в финансовом плане оба предложения достойные.

Шипачёв подпишется в Омске или Уфе?

Дни 31-летнего нападающего Вадима Шипачёва в СКА сочтены. После возвращения из НХЛ, где Шипачёв провалился, ему дали двусторонний контракт и совсем другие деньги. Далеко не те, на которые он рассчитывал. Теперь агент Шипачёва активно работает над различными вариантами трудоустройства клиента, продлевать контракт с «армейцами» нет смысла. Основные переговоры ведутся с «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». В одной из этих команд мы и увидим Вадима в следующем сезоне. Центр его уровня не помешает ни тем, ни другим.

Почему «Магнитка» тянет с Коваржем?

Проблемы с подписанием центрального нападающего первого звена Яна Коваржа просматриваются у «Металлурга». У чеха есть несколько предложений из НХЛ, он всерьёз думает, оставаться ли в Магнитогорске или улетать за океан. На выбор Коваржа может оказать серьёзное влияние тот факт, что со следующего чемпионата магнитогорским коллективом будет управлять соотечественник Коваржа — чешский специалист Йозеф Яндач . Но риск потерять своего лучшего центра у уральцев по-прежнему есть.

Разрешат ли Войнову играть в НХЛ?

Настоящая интрига закрутилась вокруг защитника СКА Вячеслава Войнова. Игрок, у которого были известные проблемы с законом в США, проходит слушания в Америке, чтобы ему разрешили вернуться в НХЛ. В случае, если решение будет положительным, Войнов точно отправится за океан. В противном же случае ему придётся трудоустраиваться в России. Но такого огромного контракта, который был у Вячеслава в СКА, он больше точно не получит. По нашей информации, игрок в любом случае покинет Санкт-Петербург.

В чью пользу сделает выбор Кагарлицкий?