Ещё
Мещеряков — о Пейчиновиче: ошибки бывают у всех
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мещеряков — о Пейчиновиче: ошибки бывают у всех 

Чемпионат.com 1 час назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение московской команды в матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2).
«Всё бывает — это спорт, будем бороться дальше. Решение арбитра по пенальти комментировать нет смысла, нужно играть. «Локомотив» отличается своим характером, и он его проявит. Всё впереди.
Что касается Пейчиновича, то ошибки бывают у всех, а тренерский штаб сделает свои выводы. Будем готовиться к следующей игре. Игра с «Зенитом» всё покажет, а предсказывать будущее — удел экспертов. Что касается шампанского, то мы никогда ничего не заказываем, пока событие не произойдёт", — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Чемпионат.com: последние новости
Американский журналист: Сорокин не приедет в НХЛ, если не выкупят «Айлендерс» Хусаинов: при всём уважении к Сёмину, пенальти в ворота «Локо» назначен верно Как играет «Реал» при Зидане. Чисто тактический разбор
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову42
Российским легкоатлетам могут запретить выступать
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение