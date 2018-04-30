Мещеряков — о Пейчиновиче: ошибки бывают у всех

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение московской команды в матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Всё бывает — это спорт, будем бороться дальше. Решение арбитра по пенальти комментировать нет смысла, нужно играть. «Локомотив» отличается своим характером, и он его проявит. Всё впереди.