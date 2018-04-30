Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение московской команды в матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2).
«Всё бывает — это спорт, будем бороться дальше. Решение арбитра по пенальти комментировать нет смысла, нужно играть. «Локомотив» отличается своим характером, и он его проявит. Всё впереди.
Что касается Пейчиновича, то ошибки бывают у всех, а тренерский штаб сделает свои выводы. Будем готовиться к следующей игре. Игра с «Зенитом» всё покажет, а предсказывать будущее — удел экспертов. Что касается шампанского, то мы никогда ничего не заказываем, пока событие не произойдёт", — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.