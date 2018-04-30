​Болельщики «Интера» обвинены в расизме

«Интер» может понести наказание за расистское пение собственных болельщиков в адрес полузащитника «Ювентуса» Блеза Матуиди. На данный момент открыто расследование по этому инциденту.

После 55-й минуты матча «Интер» — «Ювентус» (2:3) официальные наблюдатели, присутствовавшие на игре, услышали скандирование с ясными нотками расовой дискриминации, нацеленной на француза. Это длилось в течение нескольких секунд.

Однако, по правилам УЕФА , чтобы клубу был подвержен каким-либо санкциям, в инциденте должен участвовать определённый процент болельщиков. Из-за того, что наблюдатели находились слишком далеко от трибуны, установить точное количество не удалось.

В Lega Serie A взяли время на раздумья вплоть до 1 мая.