Мусаев: будем рады, если «Локомотив» оформит чемпионство, но в следующих играх

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 28-го тура РФПЛ.

«Первый тайм — на высоких скоростях, были удачные моменты. Я доволен содержанием и игровой дисциплиной, которая была в первом тайме. Матч получился достаточно энергозатратным, мы не тянули время, просто ребятам ноги сводило.

Что касается того, почему Мамаев остался в запасе, то у него были проблемы со здоровьем. Он пропустил три тренировки, поэтому находился не в оптимальном состоянии. Мы понимали, что у соперника мощный кулак в середине, поэтому остановились на Шишкине. Считаю, Рома провёл великолепный матч.

Как будем готовить команду к борьбе за призовые места? Ничего не будем менять в психологическом плане. У нас и так все настроены на самые высокие результаты. Особенных мотивационных слов не надо, мы должны выиграть максимум матчей.

Такие игры, как сегодня, — это праздник. Ради них мы работаем, трудимся, ребята получают травмы. Когда ты выходишь на полный стадион, с командой, которая занимает первое место — мы все с нетерпением ждали эту игру, было видно, как ребята выкладывались на тренировках и всё это привело к результату. Лидеры должны выдавать лучшие матчи как раз в таких противостояниях.