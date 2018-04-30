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«Краснодар» — «Локомотив». Мусаеву игра не показалась самой сложной в карьере
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«Краснодар» — «Локомотив». Мусаеву игра не показалась самой сложной в карьере 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Локомотивом» (2:0) в 28-м туре чемпионата России выразил мнение, что игра с "Зенитом" (2:1) сложилась для команды сложнее. Поражение лишило «Локо» возможности досрочно оформить титул чемпиона России.
— Игра с «Зенитом» показалась сложнее, но сегодняшняя игра тоже потребовала больших усилий, — сказал Мусаев в эфире канала «Наш футбол». — Первый тайм был отличным по содержанию, по скоростям. Потом показалось, что мы проседаем в середине, поэтому передвинули Классона в глубину и выпустили на фланг молодого Сулейманова.
— В первом тайме было много акцента на левом фланге, правый практически не работал.
— Мы понимали, что можем извлечь выгоду из игры на флангах, потому что оба крайних защитника «Локо» — бывшие нападающие. Это и принесло нам победу. Но я согласен, был перекос на левый фланг. Во втором сбалансированно играли.
— В каждом матче вы чувствуете себя увереннее?
— Ничто не придает такой уверенности, как победы.
Краснодар — Локомотив
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