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Мурад Мусаев: Команда отлично поработала и выполнила игровой план
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Мурад Мусаев: Команда отлично поработала и выполнила игровой план 

Советский спорт 1 час назад
Дубль Смолова за две минуты принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»
— Показалось, что это был самый сложный матч в бытность тренером клуба. — Считаю, что самый сложный был с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. — Все ли вас устраивало в игре команды? — Да, ребята отлично двигались все 90 минут, отлично поработали и выполнили игровой план — Показалось, что в первом тайме был сделал атакующий акцент на левый фланг, тогда как правый просаживался. — При игре на правом фланге мы понимали, что у «Локомотива» два атакующих игрока и будут обороняться не так эффективно, — сказал Мусаев в эфире канала «Наш футбол». — Много смещался Классон и левая бровка почти не работала, был перекос. Во втором тайме немного перестроились и уже играли обеими бровками.
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