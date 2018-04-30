Гарт будет единственным претендентом на пост президента Федерации санного спорта России

МОСКВА, 30 апреля. / ТАСС /. Наталия Гарт станет единственным претендентом на пост главы Федерации санного спорта России (ФССР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССР.

"Срок подачи заявок на пост президента Федерации санного спорта России истек. К настоящему времени поступила только одна заявка. На пост главы претендует действующий президент организации Наталия Сергеевна Гарт", — сообщил сотрудник пресс-службы ФССР.

Отчетно-выборная конференция, в рамках которой пройдут выборы президента Федерации санного спорта России, запланирована на 14 мая.

Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России с августа 2012 года. 25 мая 2014 года она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок.