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Гарт будет единственным претендентом на пост президента Федерации санного спорта России
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Гарт будет единственным претендентом на пост президента Федерации санного спорта России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Наталия Гарт станет единственным претендентом на пост главы Федерации санного спорта России (ФССР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССР.
"Срок подачи заявок на пост президента Федерации санного спорта России истек. К настоящему времени поступила только одна заявка. На пост главы претендует действующий президент организации Наталия Сергеевна Гарт", — сообщил сотрудник пресс-службы ФССР.
Отчетно-выборная конференция, в рамках которой пройдут выборы президента Федерации санного спорта России, запланирована на 14 мая.
Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России с августа 2012 года. 25 мая 2014 года она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок.
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