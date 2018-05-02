Гарт: Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем на посту президента ОКР 

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Александр Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).
«Для меня решение Жукова стало немного неожиданным, и, наверное, сложно подобрать слова, чтобы его прокомментировать. Могу сказать одно, что за время работы на посту главы ОКР он показал себя как уверенный и грамотный руководитель», — приводит слова Гарт ТАСС.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее Вяльбе призналась, что готова работать с любым президентом ОКР.