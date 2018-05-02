Ещё
Гарт: Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем на посту президента ОКР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарт: Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем на посту президента ОКР 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Александр Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).
«Для меня решение Жукова стало немного неожиданным, и, наверное, сложно подобрать слова, чтобы его прокомментировать. Могу сказать одно, что за время работы на посту главы ОКР он показал себя как уверенный и грамотный руководитель», — приводит слова Гарт ТАСС.
Выборы президента ОКР пройдут 29 мая на Олимпийском собрании.
Ранее Вяльбе призналась, что готова работать с любым президентом ОКР.
RT на русском: последние новости
Российские борцы Оздоев и Щур завоевали серебряные награды ЧЕ по греко-римской борьбе Экс-футболист «Локомотива»: у нас брали кровь, чистили, а перед игрой вливали обратно Чемпионы веселятся: Жерар Пике "одолжил" камеру у журналиста Ruptly
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета2
Вандалы изуродовали лицо Боярского48
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
Кто дебютирует за сборную России на ЧМ
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение