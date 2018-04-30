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Выдвинулся один кандидат на пост президента Федерации санного спорта России
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Выдвинулся один кандидат на пост президента Федерации санного спорта России 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Наталия Гарт является единственным претендентом на пост главы Федерации санного спорта России (ФССР). Об этом сообщает ТАСС.
"Срок подачи заявок на пост президента Федерации санного спорта России истек. К настоящему времени поступила только одна заявка. На пост главы претендует действующий президент организации Наталия Сергеевна Гарт", — сообщил сотрудник пресс-службы ФССР.
С августа 2012 года Наталия Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России, а с 25 мая 2014 года она была переизбрана на четырехлетний срок.
Отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы президента Федерации санного спорта России, состоится 14 мая.
Ранее сообщалось, что тренер Демченко опроверг обвинения в оскорбительном отношении к саночникам.
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