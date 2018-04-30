Выдвинулся один кандидат на пост президента Федерации санного спорта России 

Наталия Гарт является единственным претендентом на пост главы Федерации санного спорта России (ФССР). Об этом сообщает ТАСС.
"Срок подачи заявок на пост президента Федерации санного спорта России истек. К настоящему времени поступила только одна заявка. На пост главы претендует действующий президент организации Наталия Сергеевна Гарт", — сообщил сотрудник пресс-службы ФССР.
С августа 2012 года Наталия Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России, а с 25 мая 2014 года она была переизбрана на четырехлетний срок.
Отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы президента Федерации санного спорта России, состоится 14 мая.
Ранее сообщалось, что тренер Демченко опроверг обвинения в оскорбительном отношении к саночникам.