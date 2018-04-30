С нынешним руководством — никаких перспектив. Ямальские коммунисты требуют перемен

В 2019 году коммунистам предстоит выдвинуть своих кандидатов на выборы губернатора Тюменской области, а в 2020-м — Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Между тем, в парткомах на уровне городов и районов единством и не пахнет. В результате партия теряет своих приверженцев, в том числе и весьма влиятельных.

Так, в апреле о своем выходе из партии объявил депутат-одномандатник от КПРФ в городской думе Ноябрьска Валентин Цыганков, которого эксперты называют самым успешным коммунистом в округе за активную работу с населением. Его даже считали возможным кандидатом на пост главы окружного отделения. Свой уход Цыганков объяснил разочарованием в перспективах дальнейшей работы.

Патриоты партии в округе отмечают, что идейных коммунистов в отделении вытесняют маргиналы с полукриминальным прошлым, а также те, кто так или иначе связаны с заклятыми оппонентами КПРФ — партией «Коммунисты России». Стоит отметить, что подобные обвинения в чей-либо адрес в последнее время звучат и в штабе коммунистов юга Тюменской области. Так что здесь ямальцы не уликальны.

Напомним, в число доверенных лиц кандидата от КПРФ Грудинина в преддверии президентских выборов попал скандальный представитель коренных малочисленных народов Севера Ейко Сэротэтто, который стал известен благодаря ряду провокационных заявлений и акций. Не меньше споров вызвал выбор в качестве доверенного лица Александра Шмаля, лишенного депутатского мандата думы Надымского района после того, как был признан виновным в незаконном проникновении в чужое жилище. То, что на такие кадры сейчас делается ставка в окружкоме, настораживает многих сторонников партии.

Своего руководителя Елену Кукушкину они тоже подозревают в двойной игре и опасаются, что она перед уходом может привести на свое место представителя из стана политических врагов из «Коммунистов России», естественно, небезвозмездно. Насколько оправданы эти подозрения, сказать сложно — в такой нервной обстановке уже никто никому не доверяет.

В кулуарах всплывает фамилия Алексея Колесникова , который участвовал в выборах в Госдуму как раз от «Коммунистов России», на Ямале его знают. В партийных кругах обсуждают соглашение, в соответствии которым Колесников получит кресло в законодательном собрании вместо представителя КПРФ в обмен на «материальную помощь».

Также Кукушкиной припоминают сотрудничество с еще одним одиозным персонажем — Максимом Карпиковым, который успел настроить против себя руководство тюменского обкома КПРФ, так что там теперь думают, как лишить его членства в партии. Карпиков в свое время выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от Ямала, но в работе в округе ничем себя не проявил.

То, что Кукушкиной сходят с рук промахи в работе по продвижению интересов компартии в округе, объясняют ее хорошими отношениями с главным политическим советником председателя ЦК КПРФ Вячеславом Тетекиным, который не раз вставал на ее защиту. При этом персона самого Тетекина воспринимается в политических кругах большой Тюменской области очень неоднозначно. Его противники не первый год утверждают об активных связях депутата Госдумы с «Коммунистами России».

Еще оставшиеся на Ямале сторонники партии опасаются, что если Кукушкина будет возглавлять предстоящие избирательные кампании КПРФ в округе, результаты для них будут очень печальными. И актив развалится окончательно.