Илья Геркус: Формально был повод назначить пенальти 

Смолов сорвал стоп-кран. И догнал Промеса
— Тяжелая игра, были моменты, в перекладину попадали. Это футбол. — Почему уже три матча не можете забить? — Вратарь «Краснодара» хорошо сыграл. — У игроков «Локо» было волнение, нервозность? — Нет. Мы хорошо играли, вы видели. Результат будет, но чуть позже. — По пенальти есть какие-то вопросы? — Пенальти было. Но если давать такие пенальти, то они в каждой игре будут, — приводит слова Геркуса Rusfootball.Info. — Формально повод был для пенальти. — В России на других стадионах у вас была поддержка, как в Краснодаре? — У нас каждую домашнюю игру такая поддержка. «Краснодар» молодцы. Сыграли в хороший футбол. Мы двигаемся дальше. — Какое настроение на следующие два матча? — Такое же. Будем бороться, выгрызать. — Что можете пожелать болельщикам? — Счастливо добраться домой. Они молодцы. Немножко терпения и все будет.