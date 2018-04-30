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Илья Геркус: Формально был повод назначить пенальти
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Илья Геркус: Формально был повод назначить пенальти 

Советский спорт 56 минут назад
Фото: Советский спорт
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— Тяжелая игра, были моменты, в перекладину попадали. Это футбол. — Почему уже три матча не можете забить? — Вратарь «Краснодара» хорошо сыграл. — У игроков «Локо» было волнение, нервозность? — Нет. Мы хорошо играли, вы видели. Результат будет, но чуть позже. — По пенальти есть какие-то вопросы? — Пенальти было. Но если давать такие пенальти, то они в каждой игре будут, — приводит слова Геркуса Rusfootball.Info. — Формально повод был для пенальти. — В России на других стадионах у вас была поддержка, как в Краснодаре? — У нас каждую домашнюю игру такая поддержка. «Краснодар» молодцы. Сыграли в хороший футбол. Мы двигаемся дальше. — Какое настроение на следующие два матча? — Такое же. Будем бороться, выгрызать. — Что можете пожелать болельщикам? — Счастливо добраться домой. Они молодцы. Немножко терпения и все будет.
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